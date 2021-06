DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUDI - Audi beendet in wenigen Jahren das Zeitalter der Verbrenner-Antriebe: Unternehmenschef Markus Duesmann hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag vor Betriebsräten und Topmanagern erklärt, dass ab dem Jahr 2026 keine neuen Benzin- und Dieselmodelle mehr vorgestellt würden, auch keine Hybrid-Varianten. Die bei den Kunden beliebten Modelle A3 und A4 werden deshalb keine Nachfolger mehr haben, sondern komplett neu konzipiert und umbenannt. (Süddeutsche Zeitung)

TESLA - Dass mehrere Umweltverbände erneut wichtige Arbeiten für den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin gerichtlich stoppen wollen, stößt in der Politik auf scharfe Kritik. "Das Bauprojekt von Tesla in Brandenburg droht sich zu einer peinlichen Groteske für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu entwickeln", sagte der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger. (Handelsblatt)

FLIXTRAIN - Mit der Inbetriebnahme der sechsten Fernzug-Linie zwischen München und Frankfurt an diesem Freitag hat der Deutsche-Bahn-Konkurrenz Flixbus den Neustart nach monatelangem Corona-Stillstand abgeschlossen. "Es gibt deutlich mehr Ziele und kürzere Reisezeiten. Auf bestehenden Strecken ist der Flixtrain bis zu eine Stunde schneller unterwegs als vorher und damit fast auf ICE-Niveau", sagte Flixbus-Mitgründer und Geschäftsführer André Schwämmlein. Flixtrain wolle der Deutschen Bahn keine Passagiere wegnehmen. "Wenn 2030 insgesamt 300 Millionen Reisende im Fernverkehr auf der Schiene unterwegs sein sollen, dann wird das nur mit Flixtrain gehen, die DB alleine schafft das nicht", sagte Schwämmlein. (Funke Mediengruppe)

GETIR - Der türkische Lebensmittel-Lieferdienst Getir legt nach seinem Start in Deutschland den Fokus darauf, seinen Kurieren bessere Arbeitsbedingungen zu bieten als sie in der Branche üblich sind. "Wir behandeln unsere Kuriere anders als andere Unternehmen. Und ich glaube, dass das einen Unterschied machen wird", sagte Getir-Gründer Nazim Salur. Getir wurde 2015 in Istanbul gegründet und gilt als einer der ersten Lieferdienste, der Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten lieferte. Das Unternehmen wird mit 7,5 Milliarden Dollar bewertet. Am Mittwoch startete der Dienst in Berlin, mittelfristig will er in alle deutschen Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern expandieren. (FAZ)

