Peking (ots/PRNewswire) - Mit einer Gesamtfinanzierung von über 100 Mio. USD leistet Mech-Mind durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und Industrierobotik Pionierarbeit für die nächste Stufe der FertigungDas schnell wachsende chinesische KI-Industrieroboter-Startup Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind") hat kürzlich eine Serie-C-Finanzierung unter der Leitung des Tech-Riesen Meituan abgeschlossen. Mit dieser jüngsten Investition erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Mech-Mind auf über 100 Mio. USD, was Mech-Mind zu einem der am meisten finanzierten AI+ Industrieroboter-Startups der Welt macht.Die jüngste Investition wurde vom chinesischen Tech-Giganten Meituan angeführt, mit Beteiligung von bestehenden Investoren wie Sequoia Capital China und Source Code Capital.Mit dem Fokus auf Robotik-Infrastruktur in der KI-Ära entwickelt Mech-Mind eine komplette Suite von Produkten und Lösungen, die 3D-Kamera, 3D-Vision und Deep-Learning-Algorithmen sowie Bewegungsplanungstechnologie integrieren. In Zukunft wird Mech-Mind seine umfassende technische Stärke nutzen, um die Fertigung zu modernisieren und der Industrierobotik neues Leben einzuhauchen.Darüber hinaus bietet Mech-Mind einen umfassenden Service, einschließlich Mitarbeiterschulungen, Einsatzplanung, Marketingunterstützung und Zusammenarbeit bei anspruchsvollen Projekten.Tianlan Shao, CEO und Gründer von Mech-Mind Robotics, sagt: "Unsere Produkte wurden entwickelt, um die Schmerzpunkte in der Fertigung grundlegend neu zu gestalten, indem wir die Praxis der KI und der Mensch-Roboter-Interaktion nutzen. Unsere Produkte und unser Service schaffen bereits für fast 1000 Kunden weltweit sichtbare Geschäftserträge.""Mech-Mind hat eine komplette Infrastruktur und ein Produktportfolio entwickelt, das 3D-Kameras, Bildverarbeitungsalgorithmen und -software sowie eine intelligente Roboterprogrammierumgebung umfasst", sagt Shao."Unsere Produkte sind weit verbreitet, so dass wir profunde Erfahrungen aus realen Anwendungen sammeln konnten. In Zukunft wird sich Mech-Mind darauf konzentrieren, Anbieter und Integratoren von Robotiklösungen zu befähigen, mehr Lösungen und Anwendungen zu schaffen."Nach Angaben der International Federation of Robotics bleibt die Fertigungsindustrie weltweit der größte Anwender von Industrierobotik, mit erheblichen Investitionen zur Übernahme moderner Methoden.Kürzlich hat Mech-Mind die neue Generation der Mech-Eye Laser Industrie-3D-Kamera auf den Markt gebracht, die schnelles strukturiertes Licht nutzt, um hochwertige 3D-Bilder für typische industrielle Anwendungen unter anspruchsvollen Lichtverhältnissen zu präsentieren.Mech-Eye Laser ist geeignet für Fabrik- oder Verarbeitungsanlagen mit konkurrenzfähigem Preis. Diese Kamera bietet ein hohes Maß an Präzision, ein großes Sichtfeld und eine einfach zu bedienende Programmiereinstellung.Mit einem globalen Team von über 350 Mitarbeitern in Peking, Shanghai, Shenzhen, Changsha, Qingdao, München und Tokio unterstützt Mech-Mind seine Kunden dabei, die nächste Stufe der Fertigung zu erklimmen und den Zugang zu KI-definierter Robotik für kleine, mittlere und große Unternehmen gleichermaßen zu ermöglichen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://en.mech-mind.net/.Informationen zu Mech-Mind RoboticsMech-Mind wurde 2016 gegründet, um Industrierobotern Intelligenz zu verleihen. Durch fortschrittliche Technologien, darunter tiefes Lernen, 3D-Vision und Bewegungsplanung, bietet Mech-Mind kosteneffiziente Lösungen für das Palettieren und Depalettieren, die Behälterkommissionierung, das Sortieren von Aufträgen, die Maschinenbedienung und die Montage/Klebetechnik/Lokalisierung in Logistik und Fertigung.Die intelligenten Industrieroboterlösungen von Mech-Mind werden in Automobil-OEM-Fabriken, Gerätewerken, Stahlwerken, Lebensmittelwerken, Logistiklagern, Banken und Krankenhäusern in Ländern wie China, Japan, Südkorea, Deutschland und den USA eingesetzt.