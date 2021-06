DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Marktbericht

MOBOTIX AG: MOBOTIX 7 Plattform und Mx6-Reihe erneut SySS-zertifiziert: Bestmögliche Cybersicherheit bestätigt



18.06.2021

Bei den Tests werden in mehreren Szenarien die Hard- und Softwarekomponenten simulierten Hackerangriffen unterzogen. Diese entsprechen den aktuellen Cyberangriffen, die gerade in jüngster Zeit weltweit zu Datenabgriffen sowie zu Daten-Kidnapping führten. Die Tester der SySS GmbH sind mit den aktuellen Angriffsmethoden auf IT-Systeme vertraut und forschen daran, wie das Eindringen in digitale Infrastrukturen verhindert werden kann. Mit diesem exklusiven Know-how testet die SySS GmbH IT-Landschaften und sucht nach Schwächen sowie Sicherheitslücken.



"Die Erneuerung des SySS-Zertifikats für unsere MOBOTIX 7 Plattform sowie für unsere Mx6-Kamerareihe bestätigt unser kontinuierlichnes Handeln. Wir bieten unseren Kunden ausschließlich Videosysteme und -Lösungen, die bestmöglich schützen - nicht nur die Menschen, Anlagen, Waren, Gelände oder Gebäude, sondern eben auch die Daten, die unsere Aufzeichnungen erheben", betont MOBOTIX CTO Hartmut Sprave.



Mit MOBOTIX können sich Kunden sicher sein, dass sie auch künftig gegen Cyberangriffe geschützt sind. Die MOBOTIX 7-Plattform sowie die Mx6-Kamerareihe von MOBOTIX gehören bei den IoT-Kameraanwendungen zu den marktführenden Systemen. Sie werden weltweit wegen ihrer Robustheit, Langlebigkeit und als energiesparende Lösungen geschätzt. Trotz des dezentralen Ansatzes ist das System ONVIF- und H.264-konform. Alle MOBOTIX Produkte und Lösungen sind in die umfassende Cyberssicherheits-Strategie eingebunden, deren Gesamtmaßnahmen im MOBOTIX Cactus Concept gebündelt sind.



"Vom High-End-Videosystem bis zu unserem Software- und App-Angebot in den umfassenden Videomanagement-Lösungen sind wir im Videoüberwachungsmarkt der zuverlässige, überzeugende und cybersichere Lösungsanbieter, mit dem stringent hohen Anspruch an beste Qualität", schließt Sprave.

