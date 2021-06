Nach dem massiven Kurseinbruch am Donnerstag tritt das Papier von CureVac am frühen Freitagmorgen auf der Stelle. Die Aktie notiert derzeit auf der Handelsplattform Tradegate bei 48,05 Euro. Nun hat sich der Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur geäußert.Die vorläufig geringe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von CureVac steht nach Ansicht von Haas zu Unrecht in der Kritik. Kein anderes Vakzin sei an so vielen Virusvarianten getestet worden."Es ...

