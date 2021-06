The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2021ISIN NameDE000DG6CE02 DZ BANK CLN E.8947 VWDE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21DE000HLB3CV1 LB.HESS.THR.CARRARA06N/16DE000DZ1KHH2 DZ BANK CLN E.8874DE000DZ9VAW6 DZ BANK CLN E.8247DE000DZ1KHX9 DZ BANK CLN E.8888DE000DZ1KHG4 DZ BANK CLN E.8873DE000DZ1J1L0 DZ BANK CLN E.8633DE000DG6CF27 DZ BANK CLN E.8983DE000DG6CF01 DZ BANK BANKEN CLN E.8981DE000DZ1J071 DZ BANK CLN E.8620DE000DG6CFY0 DZ BANK CLN E.8979DE000DG6CFX2 DZ BANK BANKEN CLN E.8978DE000DG6CFC6 DZ BANK CLN E.8959DE000LB12296 LBBW STUFENZINS 18/21DE000DG6CHL3 DZ BANK CLN E.9035DE000DG6CG00 DZ BANK CLN E.9015DE000DZ1J2F0 DZ BANK CLN E.8662DE000DG6CGT8 DZ BANK CLN E.9008DE000DG6CGL5 DZ BANK CLN E.9001DE000DG6CH09 DZ BANK CLN E.9049 CSDE000DZ1J154 DZ BANK CLN E.8652DE000DG6CHG3 DZ BANK CLN E.9031DE000DZ1J170 DZ BANK CLN E.8654DE000DG6CHE8 DZ BANK CLN E.9029DE000DZ1J121 DZ BANK CLN E.8649AT0000A182L5 NOVOMATIC 14-21 MTN 1DE000DZ1J1Z0 DZ BANK CLN E.8646DE000DG6CGC4 DZ BANK BANKEN CLN E.8993DE000DZ1J1X5 DZ BANK CLN E.8644DE000DG6CGJ9 DZ BANK CLN E.8999DE000DZ1J1W7 DZ BANK CLN E.8643DE000DZ1J1T3 DZ BANK CLN E.8640DE000DZ1J1Q9 DZ BANK CLN E.8637DE000DG6CF50 DZ BANK BANKEN CLN E.8986DE000HVB5GD3 UC-HVB AKTPRO 22 IDPDE000DG6CNY4 DZ BANK CLN E.9218DE000DG6CNW8 DZ BANK CLN E.9216DE000DG6CNX6 DZ BANK CLN E.9217DE000DG6CNV0 DZ BANK CLN E.9215US14042E3Y48 CAP.ONE N.A. 2021DE000DG6CNU2 DZ BANK CLN E.9214US17325FAR91 CITIBANK 18/21 FLRDE000DG6CK95 DZ BANK CLN E.9126 BSKTDE000DZ1JVH5 DZ BANK CLN E.8426DE000DG6CKM5 DZ BANK CLN E.9104XS1077088984 SPP-DISTRIBUCIA 14/21DE000DG6CJQ8 DZ BANK CLN E.9073US931142EJ83 WALMART 18/21DE000DG6CJ07 DZ BANK CLN E.9083US931142EH28 WALMART 18/21 FLRDE000DG6CJD6 DZ BANK CLN E.9062 AALLNDE000DG6CJC8 DZ BANK CLN E.9061