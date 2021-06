The following instruments on XETRA do have their first trading 18.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.06.2021Aktien1 GB00BD3B8Z11 Belluscura PLC2 US68622V1061 Organon & Co.3 US87652V1098 TaskUs Inc.4 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC5 BG11ALBAAT17 Albena AD6 CNE100002623 Bank of Tianjin Co. Ltd.7 BG1100098059 Bulgarian-American Credit Bank8 BG1100014973 Central Cooperative Bank AD9 BG1100046066 Chimimport JSC10 DK0061540770 DonkeyRepublic Holding A/S11 BG1100106050 First Investment Bank A.D.12 BG1100019980 Industrial Holding Bulgaria PLC13 SE0015962485 RVRC Holding AB14 BG1100049078 Trace group Hold AD15 GB00B0P1RP10 Trakm8 Holdings PLC16 GB00BNNFM402 Trellus Health PLC17 CH1111227810 Trifork Holding AG18 CA8525891005 Stallion Gold Corp.19 VGG1144D1096 Bit Brother Ltd.20 CA09607B2021 Blue Star Gold Corp.Anleihen1 XS2352861574 SA Global Sukuk Ltd.2 XS2355632584 Grupo Antolin Irausa S.A.3 DE000LB2V6R3 Landesbank Baden-Württemberg4 US682691AB63 OneMain Finance Corp.5 FR00140045Z3 UNDEIC6 DE000LB2V6K8 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BF00 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BF18 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BF26 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BEX1 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BEZ6 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BEY9 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BEW3 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BFF5 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB2BFG3 Landesbank Baden-Württemberg16 US00182FBN50 ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]17 ES0213679OF4 Bankinter S.A.18 XS2356569736 Bayerische Landesbank19 XS2307478227 DIB Sukuk Ltd.20 USQ57085HK32 Macquarie Group Ltd.21 DE000A3E5MS3 ProCredit Holding AG & Co.KGaA22 XS2355632741 Teollisuuden Voima Oyj23 XS2355183091 Akbank T.A.S.24 US808513BQ70 Charles Schwab Corp.25 FR0013507365 Compagnie de Financement Foncier26 XS2351109116 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi27 AT0000A2RY95 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG28 FR00140044X1 La Banque Postale29 XS2352861814 SA Global Sukuk Ltd.30 XS2352862119 SA Global Sukuk Ltd.31 US38141GYF52 The Goldman Sachs Group Inc.32 AU3FN0058608 UBS AG [Australia Branch]33 US22822VAY74 Crown Castle International Corp.34 DE000HLB23S9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB23Q3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 USQ57085HJ68 Macquarie Group Ltd.