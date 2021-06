Der luxemburgische Industrierecycler will durch eine Übernahme groß in das US-Geschäft einsteigen. Die dafür benötigten 450 Mio. $ hat man sich bereits zum großen Teil per Kapitalerhöhung beschafft. Die restlichen 90 Mio. € sollen über eine erweiterte Kreditlinie bereitgestellt werden. Durch die Übernahme wird BEFESA zu einem weltweiten Marktführer im Recycling von Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen und verschafft sich zudem eine exzellente Präsenz auf dem wichtigen US-Markt. Das erklärt den gestrigen Kursgewinn von rund 6 %. Mit einem KGV von 19 per 2022 ist die Aktie zwar nicht mehr spottbillig, lässt aber noch Raum für weitere Kursavancen. Spätestens wenn das bisherige Allzeithoch von 63,80 € überwunden wurde, muss man dabei sein.



