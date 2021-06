Es ist vollbracht. Die Aktie von Puma steht am Freitag so hoch wie noch nie seit dem Börsengang im Jahr 1986. Im frühen Handel klettert der Titel um zwei Prozent auf 96,96 Euro. Bereits in den vergangenen Monaten gab es Ausbruchsversuche, die allerdings scheiterten. Damit geht die Spekulation des AKTIONÄR auf.Der Widerstand im Bereich 94 Euro war hartnäckig, aber letzten Endes nicht hartnäckig genug. Mit dem Ausbruch beginnt für Puma an der Börse wahrscheinlich schon bald eine neue Zeit: und zwar ...

