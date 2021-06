MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach angehobener Unternehmensprognose auf "Reduce" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die neuen Ergebnisziele des Chemikalienhändlers hätten die Marktschätzungen noch etwas Luft nach oben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig sieht er weiterhin Kurspotenzial, in der aktuellen Bewertung dürften aber nach der Kursrally der besser als erwartet ausgefallene Bericht zum ersten Quartal und der größte Teil der Prognoseanhebung nun eingearbeitet sein./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 08:36 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST