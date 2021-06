Für Gold und Silber ging es auch am gestrigen Handelstag weiter abwärts. Beide Metalle erreichten dabei ein Fünfwochentief und verbuchten die größten Tagesverluste seit Langem. Auslöser waren die Reaktion auf das jüngste Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Die Märkte interpretierten die Aussagen der Fed dahingehend, dass schon in absehbarer Zeit wieder Zinsanhebungen erfolgen könnte. Was dazu führte, ...

