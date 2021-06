DJ MÄRKTE ASIEN/Kleine Ausschläge nach beiden Seiten - Hongkong Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--In engen Grenzen uneinheitlich ist es zum Wochenausklang an den ostasiatischen Finanzmärkten und in Australien zugegangen. Die Vorgaben aus den USA waren bereits unklar. Dort hatten die technologielastigen Indizes fester geschlossen, der Dow-Jones-Index aber nachgegeben - belastet von konjunkturzyklischen Akten. Hintergrund waren trotz der zuletzt falkenhafter aufgetretenen US-Notenbank wieder überraschend deutlich gesunkene Marktzinsen, worauf erfahrungsgemäß besonders Technologieaktien stärker reagieren.

In Tokio ging der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent niedriger ins Wochenende mit 28.964 Punkten. Keinen Impuls gab es von der japanischen Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs nach Beratungen weitestgehend unverändert beibehält. Auch dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemiefolgen um ein halbes Jahr verlängert werden, ließ den Aktienmarkt kalt. Ebenso, dass die Regierung beschlossen hat, den Corona-Ausnahmezustand für den Großraum Tokio und andere Regionen zu beenden. Derweil bremste die Entwicklung auf dem Devisenmarkt etwas, denn der Yen zeigte sich zur gleichen Vortageszeit gegenüber dem Dollar wieder etwas erholt.

Mit einem Plus von 0,1 Prozent am Berichtstag beendete der Kospi in Seoul bereits die fünfte Woche in Folge mit einem Zugewinn. In Schanghai wurden zwischenzeitliche Verluste von bis zu einem halben Prozent im Spätgeschäft wieder wettgemacht, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,8 Prozent im Plus und war damit Tagesgewinner.

Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb treibt Eisai

Deutlicher nach unten ging es in der Region nach den jüngsten Gewinnen mit Aktien aus dem Bankensektor - wie schon am Vortag in den USA. Die überraschend wieder gesunkenen Marktzinsen sorgten für Verkäufe, weil sie für die Geldhäuser schrumpfende Gewinnmargen im Kreditgeschäft bedeuten und für die Versicherer geringere Erträge bei der Vermögensanlage.

Unter den Einzelwerten gewannen Eisai in Tokio fast 6 Prozent. Hier befeuerte eine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb zur Entwicklung eines Krebsmedikaments, bei der Eisai 650 Millionen Dollar zufließen.

In Sydney litten Rohstoffaktien den dritten Tag darunter, dass China plant, seine Rohstoffreserven anzugreifen, um dem Preisanstieg Einhalt zu gebieten. Rio Tinto, Fortescue und BHP gaben zwischen 0,6 und 2,5 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.368,90 +0,13% +11,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.964,08 -0,19% +5,7% 08:00 Kospi (Seoul) 3.267,93 +0,09% +13,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.525,10 -0,02% +1,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.771,45 +0,75% +4,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.318,54 -0,41% +17,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.133,58 -0,15% +10,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.575,41 +0,29% -3,5% 11:00 BSE (Mumbai) 51.863,20 -0,88% +8,3% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:12 % YTD EUR/USD 1,1898 -0,07% 1,1907 1,1960 -2,6% EUR/JPY 130,93 -0,27% 131,29 132,25 +3,8% EUR/GBP 0,8587 +0,40% 0,8553 0,8549 -3,9% GBP/USD 1,3863 -0,42% 1,3921 1,3991 +1,4% USD/JPY 110,07 -0,17% 110,26 110,56 +6,6% USD/KRW 1132,25 -0,20% 1134,48 1130,33 +4,3% USD/CNY 6,4436 -0,07% 6,4484 6,4280 -1,3% USD/CNH 6,4489 -0,13% 6,4574 6,4329 -0,8% USD/HKD 7,7639 -0,01% 7,7646 7,7649 +0,2% AUD/USD 0,7532 -0,28% 0,7553 0,7620 -2,2% NZD/USD 0,6979 -0,36% 0,7004 0,7070 -2,9% Bitcoin BTC/USD 37.921,26 +0,50% 37.733,01 39.209,26 +30,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,65 71,04 -0,55% -0,39 +45,6% Brent/ICE 72,58 73,08 -0,68% -0,50 +41,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,75 1.773,55 +0,63% +11,20 -6,0% Silber (Spot) 26,22 25,93 +1,12% +0,29 -0,7% Platin (Spot) 1.073,38 1.058,00 +1,45% +15,38 +0,3% Kupfer-Future 4,18 4,18 +0,10% +0,00 +18,6% ===

