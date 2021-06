Der Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy will mit einem geplanten Börsengang Geld für weiteres Wachstum einspielen. Das 2016 gegründete Unternehmen hatte Stand Ende März ein Portfolio an Parks mit zusammengenommen 1,1 Gigawatt Leistung, in der Pipeline waren zu dem Zeitpunkt weitere knapp 1,7 Gigawatt.Mit neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung strebt Blue Elephant Energy einen Bruttoerlös ...

Den vollständigen Artikel lesen ...