FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WASHINGTON PR.GRP NEW W02A US93964W4050
AB/FROM ONWARDS 18.06.2021 09:37 CET
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WASHINGTON PR.GRP NEW W02A US93964W4050
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