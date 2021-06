DJ Bau-Tarifverhandlungen werden ab 21. Juni fortgesetzt

BERLIN (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werden nach der ersten Verhandlungsrunde am 11. Mai nun am 21. und 22. Juni in Mainz fortgesetzt. Das gab der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in Berlin bekannt. Verhandlungsbeginn ist demnach um 9.00 Uhr. Verhandlungsführer der Arbeitgeber ist Uwe Nostitz, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe.

