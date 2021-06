Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben sich nach dem Rückschlag vom Mittwoch, ausgelöst durch die FED-Entscheidung, stabilisiert, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten eine Gegenbewegung zum Vortag gezeigt und freundlicher geschlossen.Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) habe seine Konjunkturprognosen für Deutschland angehoben. Das BIP solle in diesem Jahr um 3,9% (bislang: 3,7%) zulegen, hätten die IfW-Ökonomen mitgeteilt. "Die Konjunktur in Deutschland nimmt wieder Fahrt auf", habe es geheißen. Für 2022 rechne das Institut sogar mit einem Wachstum von 4,8%. Allerdings werde auch die Teuerungsrate in diesem Jahr mit 2,6% so hoch ausfallen wie seit 2008 nicht mehr. Hierfür sei neben Sondereffekten (Wiederanhebung der zeitweise gesenkten Mehrwertsteuer und Einführung der CO2-Steuer) auch die sich kräftig erholende Nachfrage verantwortlich, hätten die Forscher mitgeteilt. 2022 solle die Inflationsrate auf rund 2% sinken. (18.06.2021/alc/a/a) ...

