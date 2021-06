München (ots) - Die geplanten Themen:Protestsommer in Minsk:Der Dokumentarfilm "Courage" über den Widerstand in BelarusVisionärin für Afrika:Nana Oforiatta Ayim erzählt in "Wir Gotteskinder" ihre unglaubliche LebensgeschichteUnser Antisemitismus:Warum der Judenhass fortbestehtWie mit Kunst Politik gemacht wurdeEine Ausstellung über die documenta als Spiegel bundesrepublikanischer GeschichteDer pervertierte Traum:Der Oscarprämierte Spielfilm "Nomadland" über Arbeitsnomaden in den USA"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Siham El-MaimouniRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4945318