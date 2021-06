Dem russischen Erdgasriesen Gazprom spielen derzeit die anziehenden Preise für Öl und Gas kräftig in die Karten (mehr dazu lesen Sie hier). Auch das Absatzvolumen liegt witterungsbedingt deutlich über dem Niveau des Vorjahres. So kletterten die Erdgasexporte in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion zwischen 1. Januar und 15. Juni im Jahresvergleich um 26,7 Prozent auf 92,3 Milliarden Kubikmeter. Die Gasproduktion lag mit 241,4 Milliarden Kubikmeter 17,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...