Nach zuvor zwei positiven Analystenkommentaren hat am Donnerstag eine norwegische Investmentbank Nel-Aktionäre auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Arctic Securities stufte die Aktie auf "Halten" ab und halbierte in etwa das Kursziel. Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten befindet sich derweil weiterhin in der Seitwärtsphase.Die Analysten von Arctic beziehen sich bei der Kurszielsenkung von 35 auf 18 Norwegische Kronen (von 3,43 auf 1,77 Euro) auf eine Wasserstoffstudie von Sintef. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...