Hamburg (ots) -- STERN baut sein Online-Debattenformat DISKUTHEK um Live-Veranstaltungen im KörberForum aus- Erste gemeinsame Folge zum Thema Laborfleisch u.a. mit Cornelia PolettoHamburg (ots) - Das Online-Debattenformat des STERN diskutiert seit zwei Jahren relevante gesellschaftliche Themen in Youtube-Videos und hat sich bei einer jungen Zielgruppe erfolgreich etabliert. Ab heute findet die DISKUTHEK auch auf der Bühne statt. Der STERN und die Hamburger Körber-Stiftung starten eine gemeinsame Reihe.Fünf Folgen produzieren die Partner in diesem Jahr unter dem Label DISKUTHEK@KörberForum. Die erste Sendung wurde wegen der Pandemie unter strengen Hygieneregeln noch ohne Publikum aufgezeichnet. Sobald die Situation es erlaubt, wird die Talkshow live vor Publikum im KörberForum in Hamburg stattfinden.Zum Auftakt der neuen Reihe debattieren TV-Köchin Cornelia Poletto, Veganer und Youtuber Gordon Prox ("Vegan ist ungesund"), Laborfleisch-Forscherin und Professorin Petra Kluger und Reinhard Jung, Rinderzüchter und Politikreferent der Initiative "Freie Bauern", über die Zukunft unserer Ernährung und das umstrittene Thema Laborfleisch.Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless, STERN-Chefredakteur:innen: "Die DISKUTHEK auf der Bühne der Körber-Stiftung, diese Kooperation passt wie angegossen. Beide Marken stehen für eine moderne Diskussionskultur, für den fairen, aber auch meinungsstarken Austausch über gesellschaftsrelevante Themen. Mit der Bühnenshow heben wir die DISKUTHEK aus dem Youtube-Kanal in die analoge Welt. Eine tolle Weiterentwicklung des Formats."Birgit Glaner, Veranstaltungsleiterin der Körber-Stiftung: "Im KörberForum laden wir seit jeher zu Diskussionen rund um gesellschaftspolitische Fragestellungen ein. In der Zusammenarbeit mit der STERN DISKUTHEK sehen wir nun die Gelegenheit, ein jüngeres Publikum zu erreichen und am Diskurs zu beteiligen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und auf spannende neue Debatten."Die gesamte Folge DISKUTHEK@KörberForum ist ab sofort auf www.stern.de/diskuthek und www.youtube.com/stern verfügbar.