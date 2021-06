Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Großer Verfallstag ++ Curevac: Wie geht es weiter? ++ Lufthansa mit neuem Ferienflieger ++ Tencent-Tochter will an die Börse

> MÄRKTE & KURSE | Der große Verfallstag könnte heute an den Börsen im Tagesverlauf für einige Turbulenzen sorgen. Die Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen an diesem Tag aus. Die daraus resultierenden höheren Umsätze sorgen dann möglicherweise für stärkere Kursausschläge. Die von der Fed angedeutete Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik hat den Dow Jones gestern etwas belastet. Der US-Leitindex schloss 0,62 % tiefer bei 33.823,45 Punkten. Die Technologietitel an der Nasdaq legten dagegen mehrheitlich zu und der Nasdaq 100 erreichte mit einem Plus von 1,29 % auf 14.163,81 Punkte ein neues Rekordhoch. Der Dax zeigte sich davon unbeeindruckt und eröffnete heute Morgen knapp 0,05 % leichter bei 15.720,52 Punkten.

Für Curevac ging es auch gestern an der Nasdaq abwärts. Die Aktie schloss mit einem Minus von 39 % bei 57,83 $. Im Xetra-Handel lag der Eröffnungskurs heute Morgen bei 48,60 €, ein Plus von 6,1 % gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag. Wie geht es weiter mit dem einstigen Hoffnungsträger Curevac?

