Duisburg (ots) - Gerne möchten wir Sie auf die digitale Jahrespressekonferenz zum Geschäftsbericht 2020 der Kindernothilfe aufmerksam machen.Die Kindernothilfe stellt am 23. Juni 2021 um 11 Uhr den Jahres- und Wirkungsbericht 2020 vor. Darin geht es um Erfolge und Herausforderungen in der weltweiten Projektarbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche während der Coronapandemie und welche finanziellen Mittel dafür zur Verfügung standen.Was? Digitale Jahrespressekonferenz zum Geschäftsbericht 2020Wann? 23. Juni 2021, 11 UhrWo? Digitale Pressekonferenz/ Einwahldaten:Zoom Webinar-ID: 620 7750 7170Kenncode: 518518https://kindernothilfe.zoom.us/j/62077507170?pwd=bUtzRjV4RDVyQWl2aXlWV1BXZVpMQT09Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe weltweit benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben und leistet humanitäre Hilfe. Das vergangene Jahr war durch die Pandemie geprägt und eine besondere Herausforderung für in Armut lebende Kinder und ihre Familien.Wie die Kindernothilfe und ihre Partnerorganisationen Hilfe leisten konnten und welche Mittel dafür zur Verfügung standen, möchten wir Ihnen bei unsererJahrespressekonferenz am 23. Juni 2021 um 11 Uhr vorstellen.Teilnehmer:innen:- Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann stellt den Jahres- und Wirkungsbericht 2020 vor- Jürgen Borchardt, Vorstand Finanzen und Verwaltung, präsentiert den Finanzbericht- Carsten Montag, Vorstand Programmbereich spricht über die weltweite Projektarbeit und die Situation der Kinder.Darüber hinaus steht Ihnen der Vorstand bei Fragen Rede und Antwort und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr 2021.Aus Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen findet der Termin rein digital statt. Für Foto- und Interviewanfragen kontaktieren Sie uns bitte im Vorfeld. Bildmaterial zum Download bieten wir am Tag der Konferenz auf unserer Homepage an.