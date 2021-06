Unterföhring (ots) -- Das Sky Original "Ich und die Anderen" von David Schalko mit Tom Schilling, Katharina Schüttler, Sophie Rois, Lars Eidinger und Mavie Hörbiger- Weitere neue Serien und Staffeln: "The Equalizer" (Staffel 1) mit Queen Latifah und Adam Goldberg, "Paris Police 1900" (Staffel 1), "Verbrechen von nebenan" (Staffel 1), die HBO-Kultserie "In Treatment" (Staffel 4) und das Sky Original "Intelligence" (Staffel 2) mit David Schwimmer- Exklusive Filmneustarts: "Life in a Year" mit Cara Delevingne und Jaden Smith, "Waiting for the Barbarians" mit Johnny Depp und Robert Pattinson und Miranda Julys "Kajillionaire" mit Evan Rachel Wood- Die schockierende Dokumentation "The Dissident" über die Ermordung von Jamal Khashoggi- Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten BlockbusterUnterföhring (ots) - Unterföhring, 18. Juni 2021 - Hochsommer voraus! Auch im Juli präsentiert Sky Ticket dank neuer Serienhits und exklusiver Filmneustarts zahlreiche heiße Streaming-Highlights. Mit dabei: David Schalkos surreal komisches Sky Original "Ich und die Anderen" mit Tom Schilling, Katharina Schüttler und Lars Eidinger. Aber auch "The Equalizer" mit Queen Latifah und Adam Goldberg und das historische Krimi-Drama "Paris Police 1900" versprechen mit ihren ersten Staffeln ganz große Unterhaltung. Mit "Verbrechen von nebenan" macht Sky Ticket einen der erfolgreichsten True Crime Podcasts zur Serie und gibt Journalist Philipp Fleiter und seinen Gästen eine Bühne für die spektakulärsten Kriminalfälle aus ganz Deutschland.Hollywood zu Hause: Cara Delevingne und Jaden Smith im neuen Romantik-Hit "Life in a Year" sowie Johnny Depp und Robert Pattinson im Drama "Waiting for the Barbarians" lassen auch die Herzen aller Filmfans auf Sky Ticket höher schlagen. Außerdem startet die schockierende Dokumentation "The Dissident" über die Ermordung Jamal Khashoggis exklusiv auf Sky Ticket und ist nun erstmals im regulären Angebot eines Streaminganbieters enthalten.Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "They Want Me Dead", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "The Walking Dead" oder "Sex and the City" und Specials wie "Friends: The Reunion".Die neuen Sky Ticket Highlights im Juli:Serien, Shows & Dokumentationen:- Mord im Bayou S1 (1.7.)- The Dissident (5.7.)- Extreme Survival mit Hazen Audel S5 (5.7.) - Nat Geo- Djatlow-Pass - Tod im Schnee (5.7.) - Fox- Rita Falks Mordsgeschichten (9.7.)- Alaskas Wildtierretter S2b (10.7.) - Nat Geo- The Equalizer S1 (12.7.)- Paris Police 1900 S1 (14.7.)- Krieg der Welten S2 (14.7.) - Fox- An Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan S1 (15.7.)- Search Party S4 (17.7.) - TNT Comedy- Verbrechen von nebenan S1 (19.7.)- Outcry - Die Suche nach der Wahrheit S1 (26.7.)- Chicago Fire S9b (26.7.) - Universal TV- Chicago Med S6b (26.7.) - Universal TV- In Treatment S4 (27.7.)- Intelligence S2 (27.7.)- Ice Vikings S1 (28.7.) - Spiegel TV Wissen- Tödliches Erbe - Whitney Houston & Bobbi Kristina (28.7.) - Crime + Investigation- Ich und die anderen (29.7.)- Tim Allen - Wettkampf der Heimwerkerkönige (29.7.) - HistoryFilme:- Life in a Year (2.7.)- Survive the Night (4.7.)- The Photograph (5.7.)- The Empty Man (9.7.)- Six Minutes to Midnight (10.7.)- Over the Moon in Love (14.7.)- The Doorman - Tödlicher Empfang (16.7.)- Kajillionaire (17.7.)- Glass Houses (19.7.)- Waiting for the Barbarians (23.7.)- The Kid Detective (24.7.)- Within These Walls (26.7.)- Vergiftete Wahrheit (30.7.)- Save Yourselves (31.7.)Weitere Serien- und Film-Neustarts:- How I Met Your Mother S7 + S8 (2.7. + 12.7.)- 2012 (3.7.)- Captain Philipps (4.7.)- It's Always Sunny in Philadelphia S1+2 +3 (6.7 + 13.7. + 20.7.)- Schitt's Creek S4 (7.7.)- X-Men: Erste Entscheidung (10.7.)- Over the top (12.7.)- Stromberg S4 (15.7.)- Bad Neighbors (15.7.)- Superstore S4 (19.7.)- My Big Fat Greek Wedding (21.7.)- Black Tiger (27.7.)- The Mindy Project S4 (28.7.)Letzte Chance:- Angel Has Fallen (bis 2.7.)- Once Upon a Time in... Letzte Chance:- Angel Has Fallen (bis 2.7.)- Once Upon a Time in... Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 