Roxgold Inc. gab gestern neue Bohrergebnisse von dem Projekt Séguéla Gold in der Elfenbeinküste bekannt. Diese umfassen erste Ergebnisse von dem neu entdeckten Gabbro-Nord-Prospekt, weitere Ergebnisse von Step-Out- und In-Fill-Bohrungen bei der kürzlich entdeckten Lagerstätte Sunbird sowie zusätzliche hochgradige Ergebnisse aus Tiefenerweiterungsbohrungen bei der hochgradigen Lagerstätte Koula.Es folgen die jeweils besten Abschnitte der RC- und der Diamantbohrungen bei dem Projekt:Gabbro North? 8 Meter mit 39,0 Gramm pro Tonne Gold in Bohrloch SGRC1152 ab 88 m, einschließlich 4 m mit 76,5 g/t Au ab 88 m, einschließlich 1 m mit 163,0 g/t Au ab 89 m; ? 6 m mit 5,3 g/t Au in Bohrloch SGRC1154 ab 47 m, einschließlich 1 m mit 16,7 g/t Au aus 51 m.Sunbird? 12 m mit 15,1 g/t Au in Bohrloch SGRC1290 ab 54 m, einschließlich 5 m mit 33,5 g/t Au ab 58 m ? 9 m mit 11,7 g/t Au in Bohrloch SGRC1149 ab 111 m, einschließlich 2 m mit 16,5 g/t Au ab 112 m und 1 m mit 44,6 g/t Au ab 116 m ? 12 m mit 4,6 g/t Au in Bohrloch SGRC1296 ab 49 m ? 6 m mit 8,6 g/t Au in Bohrloch SGRC1300 ab 181 m, einschließlich 1 m mit 33,3 g/t Au ab 183 m ? 23 m mit 2,4 g/t Au in Bohrloch SGRC1270 ab 75 m ? 23 m mit 2,0 g/t Au in Bohrloch SGRC1280 ab 25 m, gefolgt von einem separaten Abschnitt von 12 m mit 3,2 g/t Au ab 83 m ? 6 m mit 6,8 g/t Au in Bohrloch SGRC1297 ab 18 m, gefolgt von einem separaten Abschnitt von 22 m mit 2,2 g/t Au ab 54 m;Koula? 11 m mit 7,2 g/t Au in Bohrloch SGDD086 ab 279 m ? 11 m mit 5,5 g/t Au in Bohrloch SGRD1204 ab 294 m, einschließlich 1 m mit 18,6 g/t ab 298 m und 3 m mit 11,2 g/t Au ab 300 m ? 3 m mit 6,1 g/t Au in Bohrloch SGDD084 ab 533 m;© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de