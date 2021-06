Ein neuer Stern soll am deutschen Nebenwertehimmel aufgehen: APONTIS PHARMA wurde kürzlich für 19 € je Aktie an die Börse gebracht. Ein Spezialist für chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Diabetes mellitus und das Herz-Kreislauf-Thema. Aber auch mit dem interessanten Ansatz "Single Pill"... Acht Single-Pill-Produkte hat APONTIS im Portfolio, mit rasant wachsenden Umsätzen. Mit dem neuen Ansatz ist APONTIS ein Early-Mover in Deutschland in diesem Nischenmarkt. Bei aktuell rund 17 €: Sind 41 € als Kursziel, formuliert von Warburg Research, passend oder zu hoch gegrifffen...



