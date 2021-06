Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Bankensektor hat es in den vergangenen Jahren nicht einfach gehabt. Zuletzt hat sich die Lage allerdings aufgehellt. So konnte die Deutsche Bank mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Märkte überzeugen. Für Spannung im Finanzsektor sorgt derzeit ein Fintech-Unternehmen: Marqeta. Der Konzern ist seit dem 9. Juni an der Börse. Anteilseigner ist unter anderem die Commerzbank. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage im Finanzsektor.