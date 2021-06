Heute laufen besonders viele Futures und Optionen auf den Deutschen Aktienindex und die darin enthaltenen Titel aus. Auf die jüngsten, vergleichbar großen Verfallstage in der Vergangenheit folgte stets eine kleine Konsolidierung. Von Andreas Büchler. Noch hält sich der Index in einer sehr engen Range stabil auf hohem Niveau, doch die Auswirkungen des Handels an der Terminbörse Eurex dürften heute ...

