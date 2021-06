Die geldpolitischen Beschlüsse aus Washington haben auch ihre gute Seite. Zum einen reduzieren sich durch steigende Zinsen die Pensionsrückstellungen der großen Unternehmen, was ihre Bilanzen stärkt. Zum anderen steigt der US-Dollar. Und da Rohstoffe in der Regel in Dollar gehandelt werden, kann ein steigender Greenback fallende Rohstoffpreise auslösen, wodurch der gerade aufkommende Inflationsdruck wieder nachlassen würde. Damit könnten sich die Fed und später auch die Europäische Zentralbank mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...