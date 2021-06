Mitte März hat Vodafone die Funkturmtochter Vantage Towers in die Eigenständigkeit entlassen. An der Börse schlägt sich der Konzern seitdem gut. Die Aktie notiert mehr als zehn Prozent über dem IPO-Preis, operativ läuft es rund. In der kommenden Woche steigt Vantage zudem in den SDAX auf.Trotz des geringen Streubesitzes von lediglich 18,3 Prozent ist die Aufnahme in die Indexfamilie der Deutschen Börse keine große Überraschung. Vantage Towers kommt derzeit immerhin auf eine Marktkapitalisierung ...

