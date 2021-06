Zürich (awp) - Die Schweizer Börse setzt am Freitag die seit Monatsanfang andauernde Rekordjagd fort. Dabei notieren auch viele Aktien so hoch wie noch nie. Unterstützt wird die Aufwärtsbewegung von dem weiterhin sprudelnden Geldfluss der Notenbanken und auch vom dreifachen Eurex-Verfall. Am heutigen Hexensabbat verfallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...