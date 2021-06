DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Mehrheitsaktionärin kauft zu



18.06.2021 / 11:46

SGT German Private Equity - Mehrheitsaktionärin kauft zu

- Portfoliounternehmen MisterSpex kündigt IPO an - Verdopplung des Anteils an SoundCloud - Beilegung des Rechtsstreits zwischen wiredworld und der ehemaligen Mehrheitsbeteiligung Exozet Berlin

Frankfurt am Main, 18. Juni 2021 - Die SGT Capital LLC, 82,9%-Mehrheitsaktionärin SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie die SGF-Aktie für deutlich unterbewertet hält und jüngst SGF-Aktien über die Börse zugekauft hat. Nach ihren Angaben wird sie Kursdellen auch in Zukunft für Zukäufe nutzen. Das Portfoliounternehmen der German Startups Group VC, einer hundertprozentigen Tochter der SGT German Private Equity, MisterSpex SE, hat am 14. Juni 2021 angekündigt, im dritten Quartal 2021 an die Börse zu gehen und dafür den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu wählen. Die SGF ist derzeit mit 0,54% an MisterSpex beteiligt (voll verwässert) und bewertete diesen Anteil in ihrer Bilanz zum 31.12.20 auf Basis bestimmter eigener Annahmen mit 1,8 Mio. Euro (IFRS). In verschiedenen Berichterstattungen der Presse werden für den beabsichtigten IPO von MisterSpex Unternehmensbewertungen genannt, die spürbar höher liegen als die in der Bilanzierung der SGF zu Grunde gelegte Bewertung. Die Erzielung einer höheren Bewertung hätte entsprechend positive Effekte auf die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der SGF. Die German Startups Group VC erwartet zudem die Veräußerung des Anteils an einem anderen Portfolio-Unternehmen im Sommer 2021. Die German Startups Group VC hat ferner ihren Anteil an SoundCloud Ltd. verdoppelt. Die Klage der wiredworld GmbH des ehemaligen Prokuristen der SGF, Nikolas Samios, gegen die ehemalige Mehrheitsbeteiligung Exozet Berlin GmbH (heute Endava Berlin GmbH) auf Zahlung von 782 TEUR, von der die SGF als Garantiegeberin zu 50,8% wirtschaftlich betroffen war, konnte mit einem Vergleich bei 337 TEUR Euro beigelegt werden. Damit hat die SGF die diesbezüglichen, auf Seite 10 ihres Geschäftsberichts 2020 genannten Risiken bereinigt und verzeichnet zudem gegenüber den getroffenen Vorsorgemaßnahmen einen niedrigen sechsstelligen Gewinn. Die Hauptversammlung der SGT German Private Equity findet am 23. Juni 21 statt. Der Geschäftsbericht 2020 wurde am 1. Juni 2021 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Investor Relations Kontakt

SGT German Private Equity

Florian Dammann

ir@sgt-germanpe.com

www.sgt-germanpe.com

