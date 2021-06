DJ PTA-Adhoc: Capella AG: Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) - Capella AG: Abschluss eines Letter of Intent für Reverse IPO von auto.de

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta013/18.06.2021/11:32) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

München, 18. Juni 2021 - Die Capella AG hat heute mit der VICUS Group AG, Leipzig, einen Letter of Intent abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, alle Geschäftsanteile der Vicus Media GmbH, Leipzig, die einen online Kfz Handel unter der Plattform "auto.de" betreibt, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung einzubringen. auto.de konzentriert sich auf den Verkauf von Autos an Verbraucher. Das Grundkapital der Capella AG soll hierzu um EUR 42 Mio. erhöht werden. Die Gesellschaft soll in auto.de AG umfirmiert werden. Die Transaktion soll bis Juli 2021 umgesetzt werden.

