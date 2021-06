Das Weltraum-Startup Mynaric hat im bayerischen Oberpfaffenhofen seine erste Produktionsanlage eröffnet, in der es seine Datenübertragungsgeräte jetzt in Serie fertigt. Die unendlichen Weiten des Weltraums sind attraktiv für viele Startups - dank großer und vor allem finanzkräftiger Player wie SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, vom Weltraumtourismus bis hin zu Satelliten, die im erdnahen Orbit für Internetempfang überall auf der Welt sorgen. Dabei kommt es nicht zuletzt auch auf die präzise Datenübertragung an...

