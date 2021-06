Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan heute abermals keine Veränderungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden folglich weiterhin auf dem aktuellen Niveau verharren. Die Finanzmärkte seien von beiden Nachrichten nicht überrascht worden. ...

