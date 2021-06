Der Handelskonzern kündigte an, in den Drohnenexperten DroneUp zu investieren. Gemeinsam mit dem Start-up (gegr. 2016) hat WALMART testweise hunderte luftgestützter Lieferungen durchgeführt und war mit den Ergebnissen offenbar zufrieden. In weiterer Kooperation will man einen standardisierten Drohnen-Lieferdienst aufbauen. Wie liegt die WALMART-Aktie charttechnisch?



