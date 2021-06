Ratingen / Bergisches Land (ots) - In nur 2,5 Jahren seit Gründung hat das Sicherheitsunternehmen in Deutschland trotz anhaltender Pandemie bereits über 10.000 Kunden zu einem sorgenfreien Leben verholfen. Jüngst installierten die Sicherheitsexperten von Verisure (https://www.verisure.de/) die 10.000ste Hochsicherheits-Alarmanlage, die mit der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) des Unternehmens in Ratingen verbunden ist. Ende Mai hatte sich Familie Blumenthal im Bergischen für die smarte Alarmanlage mit Fernüberwachung entschieden und ist seitdem beruhigt, dass nun erfahrene Sicherheits-Profis zu jeder Zeit sowohl auf die Familie als auch auf ihr Haus aufpassen.Die Blumenthals wohnen südöstlich von Bonn auf dem Land, ihr Haus liegt am Waldrand. Wenn ihr Mann beruflich unterwegs ist, ist Frau Blumenthal manchmal mit den Kindern dort allein. Trotz der Kameras, die sie früher installiert hatten, fühlte sie sich in ihrem Zuhause nicht sicher. Das Ehepaar informierte sich daher über verschiedene Sicherheitslösungen. Nicht zuletzt aufgrund des mit Abstand besten Preis-Leistungs-Verhältnisses, so Frau Blumenthal, fiel die Wahl auf den Rundum-Schutz von Verisure. Nach der unproblematischen Installation melden nun Kameras, Schocksensoren und Fotodetektoren bereits den leisesten Annäherungsversuch an die NSL-Mitarbeiter in Ratingen, die dann umgehend agieren. Besonders begeistert ist Frau Blumenthal davon, dass sie die smarte Alarmanlage über ihr Mobiltelefon auch von unterwegs aus steuern kann und sich jetzt keine Gedanken mehr um das Haus machen muss, wenn die Familie mal nicht vor Ort ist.Kontrolle per App und im Notfall durch ProfisDie Sicherheitslösung von Verisure schützt Privathaushalte und Kleinunternehmen vor Einbruch und bei anderen Risiken wie Brand oder einem medizinischen Notfall. Die Menschen können sich auf die moderne Technik verlassen, die direkt Alarm schlägt, und erhalten professionelle Hilfe von fachkundigen Mitarbeitern der VdS-zertifizierten NSL, die Gefahren innerhalb von Sekunden verifizieren und sofort entsprechende Hilfsmaßnahmen ergreifen. Wenn die NSL-Fachkraft bei Alarm feststellt, dass sich ein Einbrecher in den Räumen aufhält, löst sie den nebelartigen ZeroVision® Sichtschutz aus, der den Eindringling effektiv vertreibt während ein Kollege bereits die Polizei ruft.Der Kunde steuert die Funktionen der Sicherheitslösung entweder über das Verisure Portal zuhause oder über die Verisure App auf seinem Smartphone. So kann er/sie jederzeit auf die Aufnahmen der Sicherheitskameras und Fotodetektoren zugreifen, von überall aus zuhause nach dem Rechten sehen und sich bei Alarm selbst ein Bild machen. Wird Hilfe benötigt, auch unterwegs, kann man über eine SOS-Taste selbst einen Alarm in der NSL auslösen. Für gewerbliche Kunden ist optional auch eine Überfalltaste verfügbar, die als stiller Alarm ein vereinbartes Sicherheitsprotokoll aktiviert.Kunden von Verisure in DeutschlandIn Deutschland bietet Verisure seine Sicherheitslösung seit Ende 2018 an. "Dass sich schon nach so kurzer Zeit und trotz Pandemie der 10.000ste Kunde für Verisure entschieden hat, freut uns sehr. Dieses Vertrauen in uns und das Wissen, den Menschen 24/7 Sicherheit zum erschwinglichen Preis zu bieten, ist für uns ein Ansporn, jeden Tag unser Bestes zu geben", versichert Alvaro Grande Royo-Villanova, Geschäftsführer von Verisure Deutschland. "Ungefähr die Hälfte unserer Kunden sind Privathaushalte, die anderen kleine bis mittlere Unternehmen. Unser System passt sich flexibel an die Bedürfnisse unserer verschiedenen Kunden an: junge Familien, Alleinstehende oder Menschen, die mit einem betagten Elternteil zusammenwohnen, zählen ebenso zu unseren Kunden wie Inhaber von Unternehmen, die ihre Ladengeschäfte oder Büros durch uns rund um die Uhr schützen lassen."Was macht Verisure?Verisure (https://www.verisure.de) ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring (https://www.youtube.com/watch?v=Pe4kXwtTz88). Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 3,8 Millionen Kunden in 16 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 300 Mitarbeitern bereits mehr als 10.000 zufriedene Kunden in NRW, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hamburg.Verisure, das Unternehmen1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 3,8 Millionen Kunden in 16 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und seit Ende 2018 auch Deutschland.Was bedeutet Verisure?"Veri" kommt von Verifizierung. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Wachdienst, Polizei, Feuerwehr oder Notarzt eingeschaltet und bei Bedarf die nebelartige ZeroVision® Sichtbarriere ausgelöst. 