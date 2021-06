Symrise war im vergangenen halben Jahr nicht unbedingt die Aktie, die Anleger im Depot haben mussten. Nach einem kräftigen Anstieg bis in den Herbst 2020 fiel der Kurs. Erst seit dem Frühjahr legt er wieder zu, das Hoch aus dem Vorjahr ist aber noch nicht erreicht. Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan erblickt in der relativen Schwäche jedoch eine Chance. Die Analystin stufte den Titel daher von "Underweight" auf "Neutral" hoch und erhöhte das Kursziel von 90 auf 106 Euro, was aber immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...