Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Arthur Burns war Chairman der Federal Reserve von 1970 bis Anfang 1978, so Patrick Franke von der Helaba.In diesem Zeitraum sei das US-Preisniveau - gemessen am Verbraucherpreisindex - um etwa 65% gestiegen. Die durchschnittliche Teuerung habe bei fast 6,5% pro Jahr gelegen, zeitweise sei sie zweistellig gewesen. Statt dies aber als Problem für das Ziel der Preisniveaustabilität zu erkennen, habe Burns seine Mitarbeiter angewiesen, "verzerrte" (d.h. stark steigende) Kategorien aus der Inflationsberechnung auszuklammern. Der von der FED betrachtete Warenkorb sei stark zusammengeschrumpft, weil angeblich bei immer mehr Komponenten "Sonderfaktoren" am Werk gewesen seien. Insofern gebe zu denken, dass Chairman Powell auf seiner Pressekonferenz am 16. Juni nun ins gleiche Horn gestoßen sei wie Burns und bei allen Güterkategorien, die zuletzt kräftig gestiegen seien (Flugreisen, Hotels, Gebrauchtwagen), die Entwicklung als eindeutig temporär charakterisiert habe. ...

