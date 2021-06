Am Donnerstag war es soweit: Nach zuvor zwölf Gewinntagen in Folge hat der Swiss Market Index (SMI) erstmal die 12.000-Punkte-Marke übersprungen. Und auch am heutigen Freitag kann der Schweizer Leitindex weiter zulegen und verbucht damit seit Jahresbeginn ein Plus von mehr als zwölf Prozent. Die Frage, die sich Anleger jetzt zu Recht stellen: Geht die Rallye weiter? Mit Blick auf das Chartbild ist ein kurzfristiger steiler Anstieg erkennbar. Konkret hat der SMI in den vergangenen vier Wochen rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...