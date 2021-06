STUTTGART (IT-Times) - Daimler und die Tochtergesellschaft Mercedes-Benz befinden sich mit der chinesischen Great Wall Motor in Verhandlungen über den Verkauf einer Produktionsstätte in Brasilien. Im Dezember letzten Jahres kündigte die Daimler AG an, die Automobilproduktion in Brasilien ganz einstellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...