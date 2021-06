Nach dem Crash vom Donnerstag gibt die Aktie von CureVac am Freitag Gas, gewinnt am Mittag 16 Prozent auf 53,10 Euro. Der Leiter der Impfstoff-Studie von Curevac, Peter Kremsner, sieht CureVac weiter in der Spitzengruppe der Covid-Vakzin-Hersteller. Ein wichtiges Bekenntnis gibt es von zwei wichtigen Investoren."Mit Curevac sind wir nach wie vor in den Top Ten von 300 Impfstoffentwicklern", so Kremsner am Freitag zum Radiosender Bayern 2. "Aber wir haben es halt nicht in die Medaillen-Ränge geschafft."

