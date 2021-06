Traditionell am Freitag gibt es ja den 3er-Zoom auf aktienlust.tv, der heute allerdings auf Nicole verzichten muss, die sich die Sonne Portugals auf die Haut scheinen lässt. Dafür sprechen Mick und Jürgen über alles, was heute relevant ist. Dabei geht es sowohl um den gestrigen Kurseinbruch bei CureVac als auch die frischen Zahlen von Adobe Systems. Zudem sehen die zwei Beiden den scharfen Rücksetzer beim Goldpreis noch einmal als sehr gute Gelegenheit, in diesem Bereich nachzulegen. Außerdem werden wie gewohnt noch ein paar Zuschauerfragen beantwortet, z.B. auch zur hessischen PVA Tepla. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.