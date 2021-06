Munsbach (www.fondscheck.de) - In unserer neuesten Ausgabe von "Ganz Konkret" erörtern unsere Portfolio Manager, ob die FED ihre unterstützende Haltung beibehält, sollte die Inflation wieder steigen und welche Auswirkungen dies auf die Märkte hätte, so die Experten von ETHENEA.Zudem würden sie darauf eingehen, was die geplante globale Steuerreform für Aktienmärkte bedeute, sowie welche Folgen ein Zurückfahren des Anleihenkaufprogramms der FED für die Bondmärkte hätte, ob asiatische Aktien interessante Investments für den Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) darstellen würden und wie hoch das Aktienengagement des Ethna-AKTIV im dritten Quartal 2021 vorgesehen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...