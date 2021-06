Die österreichische Regierung will zum 1. Januar 2022 den Einbau von privaten Ladestationen in Mehrparteienhäusern deutlich erleichtern. Ab dann soll es genügen, wenn nicht mehr die Mehrheit der Wohnungseigentümer, sondern die Mehrheit der Personen, die auf das Anliegen reagieren, für die baulichen Maßnahmen stimmen. Der Einbau von Ladestationen in Mehrfamilienhäusern scheitert bis dato in der Praxis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...