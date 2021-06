18.06.1998: Pankl: Pankl mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,46 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 55,50 Mio. ATS). Bisher gab es an einem 18. Juni 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.06. beträgt 0,06%. Der beste 18.06. fand im Jahr 2019 mit 1,52%statt, der schlechteste 18.06. im Jahr 2008 mit -1,66%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.06. so: -0,61%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)

