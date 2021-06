DJ EANS-Hauptversammlung: STRABAG SE / Ergebnisse zur Hauptversammlung - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 18.06.2021 STRABAG SE Villach Dividendenbekanntmachung ISIN: AT000000STR1 In der am 18.6.2021 abgehaltenen 17. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE wurde für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 6,90 je Stückaktie beschlossen. Die Aktien der STRABAG SE werden ab Freitag, 25.6.2021, ex Dividende 2020 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende ("Record Date") ist Montag, 28.6.2021. Die Auszahlung der Dividende über die Zahlstelle erfolgt ab Dienstag, 29.6.2021. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien, Am Stadtpark 9. Die Auszahlung der Dividende über die Zahlstelle erfolgt ausschließlich abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Villach, im Juni 2021 Der Vorstand Rückfragehinweis: STRABAG SE Marianne Jakl Interim Head of Corporate Communications Tel: +43 1 22422-1116 marianne.jakl@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/12/10742753/0/Dividendenbekanntmachung_2021.pdf

