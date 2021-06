DJ WOCHENVORSCHAU/28. Juni bis 4. Juli (26. KW)

=== M O N T A G, 28. Juni 2021 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2021 (bis 1.7.), Barcelona D I E N S T A G, 29. Juni 2021 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 11:00 DE/Adler Group SA, Online-HV 11:00 DE/Cancom SE, Online-HV 11:00 DE/Sixt Leasing SE, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV 15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 16:00 DE/RWE AG, Online-Talk zum Thema "Deutschland und Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität: alle fit for 55?", u.a. mit RWE-Vorstand Krebber und Thyssenkrupp-Vorstand Merz 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Juni *** - DE/Stellenindex BA-X Juni M I T T W O C H, 30. Juni 2021 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni *** 08:00 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 10:00 DE/Traton SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) 11:00 DE/Gesco AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 1. Juli 2021 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juni *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - Börsenfeiertag Hongkong F R E I T A G, 2. Juli 2021 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2Q, Baden-Baden *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 11:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

