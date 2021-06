An der Börse geht es seit Jahren nur noch um das billige Geld, welches durch niedrige Zinsen und milliardenschwere Ankaufprogramme der großen Zentralbanken bereitgestellt wird. Aktien steigen wie von Zauberhand. Unternehmen geraten nicht mehr in Schieflage. Die großen Indizes markieren Rekordstände, was noch mehr Anleger an die Börsen lockt. Doch nun sagt die US-Notenbank FED, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...