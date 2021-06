Die neu geschaffene Funktion des Head of Institutional Client Relationship Management/Client Service bei der MEAG übernimmt zum 01.07.2021 Julia Reher. Sie berichtet an Frank Becker, Geschäftsführer Institutionelle Kunden. Julia Reher übernimmt zum 01.07.2021 die Position des Head of Institutional Client Relationship Management/Client Service bei der MEAG. Diese Funktion ist im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und zur Stärkung der vertrieblichen Aktivitäten in Richtung institutionelle ...

