Während wir uns immer weiter auf einen Markt nach der Pandemie zubewegen, ist es keine Überraschung, dass Freizeitaktien im Fokus vieler stehen. Es scheint in der Tat so, dass die Freizeitindustrie an der Börse derzeit immer mehr an Fahrt gewinnt. Angesichts der weit verbreiteten Impfbemühungen und der Konjunkturpakete werden die Verbraucher wahrscheinlich ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten erhöhen wollen. In der Tat scheint eine kürzlich durchgeführte Studie des Beratungsunternehmens Deloitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...