Europas Anleger haben vor dem Wochenende Risiken gescheut und sich von Aktien getrennt. Für Unruhe sorgte am Freitag der große Verfall: Am so genannten "Hexensabbat" schwanken die Aktienkurse oft stärker, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...